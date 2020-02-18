В НАТО прокомментировали обострение ситуации в Донбассе

Обострение ситуации в Донбассе подрывает реализацию Минских соглашений и усилия по мирному урегулированию конфликта, заявил представитель НАТО.

«Это подрывает минские договорённости и усилия по мирному урегулированию конфликта», — цитирует его ТАСС.

В НАТО подчеркнули, что обеспокоены эскалацией ситуации в Донбассе.

18 февраля в самопровозглашённой Луганской народной республике заявили об обстреле украинскими силовиками объектов гражданской инфраструктуры в Кировске и посёлке Донецком.

Позднее в самопровозглашённой Донецкой народной республике также сообщили об обстрелах со стороны ВСУ на севере Горловки.

В Киеве, в свою очередь, обвинили ополченцев в атаке на позиции ВСУ вблизи населённых пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и хутора Вольного.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате инцидента украинская армия понесла потери.

Он также назвал происходящее провокацией и попыткой сорвать мирный процесс в Донбассе.