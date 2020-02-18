В Евросоюзе обеспокоены в связи с обострением ситуации в Донбассе

Евросоюз обеспокоен в связи с обострением ситуации в Донбассе и призывает не допустить дальнейшей эскалации конфликта, следует из заявления официального представителя Европейской внешнеполитической службы.

«Сегодняшние сообщения о военной эскалации близ Золотого с применением запрещённого Минскими соглашениями оружия, приводящей к жертвам, вызывают крайнюю тревогу», — приводит сообщение Интерфакс.

В ЕС подчеркнули, что совершённые 18 февраля обстрелы населённых пунктов нарушают согласованный режим прекращения огня, и призвали стороны вернуться к полному соблюдению Минских соглашений.

Ранее в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) заявили об обстреле украинскими силовиками объектов гражданской инфраструктуры в Кировске и посёлке Донецкий. Позднее в самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР) также сообщили об обстрелах со стороны ВСУ на севере Горловки.

В украинском штабе операции объединённых сил, в свою очередь, обвинили ополченцев в атаке на свои позиции вблизи населённых пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, хутор Вольный.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате инцидента украинская армия понесла потери.

Он также назвал происходящее провокацией и попыткой сорвать мирный процесс в Донбассе.