В Евросоюзе обеспокоены в связи с обострением ситуации в Донбассе
- РИА Новости
«Сегодняшние сообщения о военной эскалации близ Золотого с применением запрещённого Минскими соглашениями оружия, приводящей к жертвам, вызывают крайнюю тревогу», — приводит сообщение Интерфакс.
В ЕС подчеркнули, что совершённые 18 февраля обстрелы населённых пунктов нарушают согласованный режим прекращения огня, и призвали стороны вернуться к полному соблюдению Минских соглашений.
Ранее в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) заявили об обстреле украинскими силовиками объектов гражданской инфраструктуры в Кировске и посёлке Донецкий. Позднее в самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР) также сообщили об обстрелах со стороны ВСУ на севере Горловки.
В украинском штабе операции объединённых сил, в свою очередь, обвинили ополченцев в атаке на свои позиции вблизи населённых пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, хутор Вольный.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате инцидента украинская армия понесла потери.
Он также назвал происходящее провокацией и попыткой сорвать мирный процесс в Донбассе.