В Казахстане заявили о готовности разработать вакцину от коронавируса

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов отметил готовность учёных в стране разработать вакцину от коронавируса.

«Министерство образования и науки и подведомственные научные центры уже сообщили нам о готовности разработать такую вакцину», — цитирует Биртанова Интерфакс.

По его словам, накопленного в Казахстане опыта достаточно для этой работы.

Вместе с тем министр отметил сложность данного технологического процесса, необходимость организации координации с международными научными центрами.

Как подчеркнул Биртанов, в случае разработки вакцины она должна быть качественной, безопасной и доступной для населения.

11 февраля Казахстан эвакуировал 217 человек из Китая в связи со вспышкой нового типа коронавируса 2019-nCoV.

По последним данным, число жертв коронавируса в КНР составило 1380, подтверждено 63,8 тыс. случаев заражения.