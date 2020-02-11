Казахстан эвакуировал 217 человек из Китая из-за коронавируса

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Казахстан эвакуировал 217 человек из Китая в связи со вспышкой нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Казахстан эвакуировал 217 человек из Китая из-за коронавируса
  • Reuters

Об этом министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов.

«Вернулись в Нур-Султан из Пекина сегодня утром 217 человек», — цитирует РИА Новости Биртанова.

Он также рассказал, что прибывшие из Китая будут на карантине минимум три дня, потому что возвращаются не из карантинной зоны.

«Риски есть определённые, они будут обследованы», — добавил Биртанов.

Ранее сообщалось, что Казахстан для эвакуации своих граждан направит в Китай два самолёта авиакомпании Air Astana.

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