Казахстан эвакуировал 217 человек из Китая из-за коронавируса
- Reuters
Об этом министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов.
«Вернулись в Нур-Султан из Пекина сегодня утром 217 человек», — цитирует РИА Новости Биртанова.
Он также рассказал, что прибывшие из Китая будут на карантине минимум три дня, потому что возвращаются не из карантинной зоны.
«Риски есть определённые, они будут обследованы», — добавил Биртанов.
Ранее сообщалось, что Казахстан для эвакуации своих граждан направит в Китай два самолёта авиакомпании Air Astana.