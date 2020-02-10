Казахстан направит два борта в КНР для эвакуации своих граждан

Казахстан 10 и 12 февраля для эвакуации своих граждан направит в Китай два самолёта авиакомпании Air Astana.

«В соответствии с поручением президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева о принятии мер по защите казахстанских граждан от заражения коронавирусом правительство Казахстана эвакуирует казахстанцев, находящихся на территории КНР и изъявивших желание вернуться на родину», — приводит ТАСС сообщение МИД Казахстана.

Отмечается, что 10 и 12 февраля в Пекин будут направлены два самолёта для эвакуации.

Пассажиров в ходе полёта будут сопровождать медицинские работники.

Ранее сообщалось, что Германия эвакуировала из китайской Ухани 20 человек.