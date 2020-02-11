Назарбаев сильно встревожен конфликтом на юге Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании Совета безопасности страны заявил, что его беспокоит конфликт, который перерос в массовые беспорядки в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана.

«Сложившаяся ситуация меня сильно тревожит», — приводит Tengrinews слова Назарбаева.

Он поручил внимательно изучить причины возникшей ситуации и наказать виновных.

«Эта проблема должна беспокоить старшее поколение. Моя цель как лидера нации — возвысить Казахстан до такого уровня, которым будет гордиться будущее поколение. Миссия старшего поколения заключается в том, чтобы разъяснять людям то, что наша общая задача — это сохранить независимое, развитое и стабильное государство», — отметил первый президент.

Назарбаев отметил, что в настоящее время правительство и акимат области принимают меры по восстановлению нормальной жизни в пострадавших населённых пунктах.

Власти Казахстана заявили, что в произошедшей в ночь на 8 февраля массовой драке на юге страны десять человек погибли и несколько десятков получили ранения, в том числе пятеро полицейских. В МВД республики рассказали, что причиной массовых беспорядков стал дорожный конфликт.

Для устранения последствий массовой драки была создана правительственная комиссия. Расследование инцидента взял на контроль генеральный прокурор республики.