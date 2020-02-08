В Кордайском районе Казахстана после массовой драки введён режим ЧС

Власти Жамбылской области Казахстана ввели режим чрезвычайной ситуации после массовой драки в Кордайском районе. Об этом сообщает Tengrinews.

«Аким (глава. — RT) Жамбылской области решил объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба на территории Кордайского района Жамбылской области с 21:00 8 февраля 2020 года», — говорится в сообщении.

Ранее в правительстве Казахстана заявили, что после массовой драки к местным медикам обратились 17 граждан Казахстана, 12 человек были госпитализированы.

В ночь на 8 февраля на юге Казахстана произошёл конфликт между местными жителями, в результате которого восемь человек погибли и ещё 40 пострадали.