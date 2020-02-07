В ГБР расследуют дело о выдворении Саакашвили в Польшу в 2018 году
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении пресс-службы бюро.
«Следствием установлено, что бывшие руководители департамента оперативной деятельности администрации Государственной пограничной службы Украины и отдельного отдела администрации Государственной пограничной службы Украины организовали незаконное задержание Михаила Саакашвили и его перемещение в Республику Польша в феврале 2018 года», — указывается в заявлении.
Отмечается, что подозреваемым в преступлении грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.
12 февраля 2018 года Саакашвили был задержан в ресторане в Киеве и депортирован в Польшу.
Позднее адвокат Саакашвили заявил, что Государственная пограничная служба Украины запретила въезд его подопечному в страну до 2021 года.
Однако 28 мая 2019 года ставший президентом Украины Владимир Зеленский подписал указ о восстановлении украинского гражданства экс-губернатора Одесской области и уже 29 мая политик прилетел из Варшавы в Киев.