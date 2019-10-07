На Украине завели дело по заявлению Саакашвили о его похищении

Главная военная прокуратура Украины завела дело в связи с поданным заявлением экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили о его похищении и незаконном перемещении через границу Украины в Польшу.

Об этом говорится на странице украинского ведомства в Facebook.

«В Главную военную прокуратуру поступило заявление от бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Заявление относительно похищения и насильственных действий в отношении Саакашвили и незаконном его перемещении через государственную границу Украины в Польшу 18 февраля 2018 года. Согласно указанному заявлению открыто уголовное производство», — указывается в сообщении.

12 февраля 2018 года Саакашвили был задержан в ресторане в Киеве и депортирован в Польшу.