На Украине завели дело по заявлению Саакашвили о его похищении
- РИА Новости
Об этом говорится на странице украинского ведомства в Facebook.
«В Главную военную прокуратуру поступило заявление от бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Заявление относительно похищения и насильственных действий в отношении Саакашвили и незаконном его перемещении через государственную границу Украины в Польшу 18 февраля 2018 года. Согласно указанному заявлению открыто уголовное производство», — указывается в сообщении.
12 февраля 2018 года Саакашвили был задержан в ресторане в Киеве и депортирован в Польшу.