Скончался второй пилот потерпевшего крушение в Алма-Ате самолёта
- © Пресс-служба Международного аэропорта Алма-Аты
- РИА Новости
«Сегодня (28 января. — RT) умер второй пилот рухнувшего самолёта Bek Air. В 18:00 (15:00 мск. — RT) в службу скорой медицинской помощи поступил вызов о резком ухудшении состояния», — цитирует представителя пресс-службы РИА Новости.
Она подчеркнула, что медики приехали вовремя, но, несмотря на оказанные реанимационные мероприятия по восстановлению сердечной деятельности, мужчина скончался.
По информации горздрава Алма-Аты, второй пилот был выписан из больницы 21 января в стабильном состоянии и находился под наблюдением кардиолога, хирурга, терапевта и психолога по месту жительства.
27 декабря самолёт авиакомпании Bek Air, в котором находились 95 пассажиров и пять членов экипажа, при взлёте из аэропорта Алма-Аты потерял высоту и столкнулся с двухэтажным зданием. В результате происшествия погибли 12 человек, включая командира самолёта, и ещё около 50 получили ранения.
Замглавы правительства Казахстана Роман Скляр заявил, что основной причиной авиакатастрофы в Алма-Ате могло стать обледенение самолёта.
В больницах Алма-Аты и Нур-Султана остаются девять пострадавших в авиакатастрофе.