Скончался второй пилот потерпевшего крушение в Алма-Ате самолёта

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Второй пилот самолёта авиакомпании Bek Air, потерпевшего крушение после взлёта из Алма-Аты 27 декабря, скончался дома после резкого ухудшения самочувствия. Об этом сообщили в городском управлении здравоохранения.
Скончался второй пилот потерпевшего крушение в Алма-Ате самолёта
  • © Пресс-служба Международного аэропорта Алма-Аты
  • РИА Новости

«Сегодня (28 января. — RT) умер второй пилот рухнувшего самолёта Bek Air. В 18:00 (15:00 мск. — RT) в службу скорой медицинской помощи поступил вызов о резком ухудшении состояния», — цитирует представителя пресс-службы РИА Новости.

Она подчеркнула, что медики приехали вовремя, но, несмотря на оказанные реанимационные мероприятия по восстановлению сердечной деятельности, мужчина скончался.

По информации горздрава Алма-Аты, второй пилот был выписан из больницы 21 января в стабильном состоянии и находился под наблюдением кардиолога, хирурга, терапевта и психолога по месту жительства.

27 декабря самолёт авиакомпании Bek Air, в котором находились 95 пассажиров и пять членов экипажа, при взлёте из аэропорта Алма-Аты потерял высоту и столкнулся с двухэтажным зданием. В результате происшествия погибли 12 человек, включая командира самолёта, и ещё около 50 получили ранения.

Замглавы правительства Казахстана Роман Скляр заявил, что основной причиной авиакатастрофы в Алма-Ате могло стать обледенение самолёта.

В больницах Алма-Аты и Нур-Султана остаются девять пострадавших в авиакатастрофе.

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