Обледенение назвали возможной причиной крушения самолёта в Алма-Ате

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Основной причиной крушения самолёта казахстанской авиакомпании BEK AIR в Алма-Ате могло стать его обледенение. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.
Обледенение назвали возможной причиной крушения самолёта в Алма-Ате
  • © Пресс-служба Международного аэропорта Алма-Аты
  • РИА Новости

«С учётом изученной метеорологической информации и анализа параметрических данных бортового самописца основной версией случившейся катастрофы является версия обледенения воздушного судна», — цитирует его ТАСС.

Авиакатастрофа произошла 27 декабря. Погибли 12 человек, ещё около 50 получили ранения.

МВД Казахстана рассматривало в качестве основных версий техническую неисправность, ошибку пилотирования и неблагоприятные погодные условия. 

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