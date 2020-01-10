Обледенение назвали возможной причиной крушения самолёта в Алма-Ате

Основной причиной крушения самолёта казахстанской авиакомпании BEK AIR в Алма-Ате могло стать его обледенение. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.

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РИА Новости

«С учётом изученной метеорологической информации и анализа параметрических данных бортового самописца основной версией случившейся катастрофы является версия обледенения воздушного судна», — цитирует его ТАСС. Авиакатастрофа произошла 27 декабря. Погибли 12 человек, ещё около 50 получили ранения. МВД Казахстана рассматривало в качестве основных версий техническую неисправность, ошибку пилотирования и неблагоприятные погодные условия.