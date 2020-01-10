Обледенение назвали возможной причиной крушения самолёта в Алма-Ате
- © Пресс-служба Международного аэропорта Алма-Аты
- РИА Новости
«С учётом изученной метеорологической информации и анализа параметрических данных бортового самописца основной версией случившейся катастрофы является версия обледенения воздушного судна», — цитирует его ТАСС.
Авиакатастрофа произошла 27 декабря. Погибли 12 человек, ещё около 50 получили ранения.
МВД Казахстана рассматривало в качестве основных версий техническую неисправность, ошибку пилотирования и неблагоприятные погодные условия.