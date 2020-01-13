В Казахстане рассказали о состоянии пострадавших в авиакатастрофе

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Девять пострадавших при крушении самолёта авиакомпании Bek Air в Алма-Ате 27 декабря находятся в стабильном состоянии. Об этом заявили в управлении общественного здоровья города.
В Казахстане рассказали о состоянии пострадавших в авиакатастрофе
  • © РИА Новости / Пресс-служба международного аэропорта Алма-Аты

«Всего продолжают лечение в стационарах Алма-Аты и Нур-Султана девять пациентов. Состояние стабильное, в динамике без ухудшения. Лечение и диагностика проводятся в полном объёме», — приводит РИА Новости сообщение.

27 декабря в Алма-Ате самолёт авиакомпании Bek Air при взлёте потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. 

На борту лайнера находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. По последним данным, погибли 12 человек

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