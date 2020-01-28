Экс-глава ГБР подал иск в Верховный суд Украины из-за своей отставки
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«Подал иск в Верховный cуд о признании незаконным указа президента Украины о досрочном прекращении полномочий директора Государственного бюро расследований. Снятие с должности было политическим решением, которое появилось в результате реализации сценариев различных групп», — приводит его слова в Telegram-канале Интерфакс-Украина.
Труба отметил, что данное решение украинского лидера Владимира Зеленского должно получить правовую оценку.
По информации агентства, Кассационный административный суд 27 января принял к рассмотрению исковое заявление Трубы.
В конце декабря Зеленский подписал указ об увольнении Трубы и назначении исполняющим обязанности главы ведомства Ирины Венедиктовой.
Позднее Генпрокуратура Украины возбудила против Трубы уголовное дело о вмешательстве в деятельность работников правоохранительных органов и разглашении данных досудебного следствия.