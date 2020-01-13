На Украине завели уголовное дело против бывшего главы ГБР Романа Трубы

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Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении бывшего главы Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы. Об этом сообщил депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
На Украине завели уголовное дело против бывшего главы ГБР Романа Трубы
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«Пришёл ответ на мой запрос в Генпрокуратуру по поводу противоправных действий Романа Трубы. В документе указано, что 13 декабря по этому вопросу было начато досудебное расследование по ст. 343 УК Украины («Вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов») и ст. 387 УК Украины («Разглашение данных досудебного следствия»)», — написал он в Facebook, прикрепив к сообщению ответ из прокуратуры.

В декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Трубу.

24 декабря 2019 года украинский лидер подписал закон о перезапуске ГБР.

Как отметил Труба, с вступлением в силу закона досрочно прекращаются полномочия директора ГБР и его заместителей. По его словам, «это политическая, а не правовая норма».

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