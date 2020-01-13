На Украине завели уголовное дело против бывшего главы ГБР Романа Трубы

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении бывшего главы Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы. Об этом сообщил депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

«Пришёл ответ на мой запрос в Генпрокуратуру по поводу противоправных действий Романа Трубы. В документе указано, что 13 декабря по этому вопросу было начато досудебное расследование по ст. 343 УК Украины («Вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов») и ст. 387 УК Украины («Разглашение данных досудебного следствия»)», — написал он в Facebook, прикрепив к сообщению ответ из прокуратуры.

В декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Трубу.

24 декабря 2019 года украинский лидер подписал закон о перезапуске ГБР.

Как отметил Труба, с вступлением в силу закона досрочно прекращаются полномочия директора ГБР и его заместителей. По его словам, «это политическая, а не правовая норма».