Экс-глава МВД Абхазии примет участие в президентских выборах
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«Моё решение вновь баллотироваться основано на уверенности в том, я смогу создать команду управленцев не по личным симпатиям, а по профессиональной пригодности», — цитирует его РИА Новости.
Дзапшба уже выдвигал свою кандидатуру на выборах в 2014 и 2019 годах.
22 января в Абхазии стартовала президентская кампания.
13 января парламент Абхазии принял отставку президента Рауля Хаджимбы, на эту должность временно назначен премьер-министр Валерий Бганба.
Повторные выборы президента назначены в Абхазии на 22 марта.
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