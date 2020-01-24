Экс-глава МВД Абхазии примет участие в президентских выборах

Бывший министр внутренних дел Абхазии Леонид Дзапшба заявил о намерении баллотироваться на пост президента страны.

«Моё решение вновь баллотироваться основано на уверенности в том, я смогу создать команду управленцев не по личным симпатиям, а по профессиональной пригодности», — цитирует его РИА Новости.

Дзапшба уже выдвигал свою кандидатуру на выборах в 2014 и 2019 годах.

22 января в Абхазии стартовала президентская кампания.

13 января парламент Абхазии принял отставку президента Рауля Хаджимбы, на эту должность временно назначен премьер-министр Валерий Бганба.

Повторные выборы президента назначены в Абхазии на 22 марта.

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