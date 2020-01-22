В Абхазии стартовала президентская кампания
- РИА Новости
«Выдвижение кандидатов на пост президента Абхазии началось 22 января, приём заявок закончится 11 февраля», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, на проведение выборов выделено 15 млн рублей.
Гогия напомнил, что кандидатов в президенты Абхазии имеют право выдвигать политические партии и группы избирателей.
При этом группе избирателей для выдвижения своего кандидата необходимо собрать от 2 до 2,5 тыс. подписей.
«Партия выдвигает кандидата на съезде или на конференции», — уточнил председатель ЦИК республики.
13 января парламент Абхазии принял отставку президента Рауля Хаджимбы, на его должность временно назначен премьер-министр Валерий Бганба.
Повторные выборы президента назначены в Абхазии на 22 марта.
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