В Абхазии стартовала президентская кампания

В Абхазии в среду, 22 января, началось выдвижение кандидатов на пост президента республики, которое продлится до 11 февраля, сообщил глава абхазской ЦИК Тамаз Гогия.

«Выдвижение кандидатов на пост президента Абхазии началось 22 января, приём заявок закончится 11 февраля», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, на проведение выборов выделено 15 млн рублей.

Гогия напомнил, что кандидатов в президенты Абхазии имеют право выдвигать политические партии и группы избирателей.

При этом группе избирателей для выдвижения своего кандидата необходимо собрать от 2 до 2,5 тыс. подписей.

«Партия выдвигает кандидата на съезде или на конференции», — уточнил председатель ЦИК республики.

13 января парламент Абхазии принял отставку президента Рауля Хаджимбы, на его должность временно назначен премьер-министр Валерий Бганба.

Повторные выборы президента назначены в Абхазии на 22 марта.

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