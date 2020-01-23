Гончарук назвал переговоры с МВФ «очень крутыми»
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Об этом он сказал в ходе выступления в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.
«Вчера для Украины был очень хороший день. Мы очень хорошо, очень круто встретились с нашими друзьями из МВФ», — цитирует Гончарука «Громадське».
Вместе с тем премьер не стал уточнять детали переговоров.
Отмечается, что позднее в кулуарах форума Гончарук сообщил, что ожидает начала новой программы МВФ с Украиной «в ближайшие месяцы».
Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский на полях экономического форума в Давосе встретился с Кристалиной Георгиевой.