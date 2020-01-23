Гончарук назвал переговоры с МВФ «очень крутыми»

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой «очень крутыми».
Гончарук назвал переговоры с МВФ «очень крутыми»
  • © РИА Новости

Об этом он сказал в ходе выступления в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

«Вчера для Украины был очень хороший день. Мы очень хорошо, очень круто встретились с нашими друзьями из МВФ», — цитирует Гончарука «Громадське».

Вместе с тем премьер не стал уточнять детали переговоров. 

Отмечается, что позднее в кулуарах форума Гончарук сообщил, что ожидает начала новой программы МВФ с Украиной «в ближайшие месяцы».

Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский на полях экономического форума в Давосе встретился с Кристалиной Георгиевой.

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