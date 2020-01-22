Глава Минфина Украины допустила прекращение сотрудничества с МВФ

Министр финансов Украины Оксана Маркарова допустила возможность прекращения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом она написала в комментарии к посту на своей странице в Facebook.

«Программа МВФ, по которой мы достигли договорённостей на уровне менеджмента, обязательно нужна на три года. Но уже с ней, полностью её выполнив, есть шанс выпуститься из МВФ», — указала министр.

Ранее стало известно, что МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд.

Посольство США уже поздравило украинские власти с новым кредитом от фонда.

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