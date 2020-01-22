Глава Минфина Украины допустила прекращение сотрудничества с МВФ

Короткая ссылка
Министр финансов Украины Оксана Маркарова допустила возможность прекращения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).
Глава Минфина Украины допустила прекращение сотрудничества с МВФ
  • Reuters

Об этом она написала в комментарии к посту на своей странице в Facebook.

«Программа МВФ, по которой мы достигли договорённостей на уровне менеджмента, обязательно нужна на три года. Но уже с ней, полностью её выполнив, есть шанс выпуститься из МВФ», — указала министр.

Ранее стало известно, что МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд.

Посольство США уже поздравило украинские власти с новым кредитом от фонда.

Подробнее по теме — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить