Посольство США поздравило Украину с новым кредитом от МВФ

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Посольство США на Украине поздравило киевские власти с новым кредитом от Международного валютного фонда (МВФ).
Посольство США поздравило Украину с новым кредитом от МВФ
  • © Reuters

Соответствующий пост американская дипмиссия опубликовала на своей странице в Twitter.

«Поздравляем Украину и МВФ с достижением договорённостей на рабочем уровне относительно новой программы помощи. Успешная программа МВФ имеет решающее значение для экономического роста Украины и обороны», — указывается в заявлении.

Ранее стало известно, что МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд.

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