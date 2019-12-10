Посольство США поздравило Украину с новым кредитом от МВФ

Посольство США на Украине поздравило киевские власти с новым кредитом от Международного валютного фонда (МВФ).

Соответствующий пост американская дипмиссия опубликовала на своей странице в Twitter.

«Поздравляем Украину и МВФ с достижением договорённостей на рабочем уровне относительно новой программы помощи. Успешная программа МВФ имеет решающее значение для экономического роста Украины и обороны», — указывается в заявлении.

Congratulations to #Ukraine and the IMF for reaching a staff level agreement for a new aid program. A successful IMF program is critical to Ukraine's economic growth and military defense.https://t.co/npFiHVB4W3 — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 9 декабря 2019 г.

Ранее стало известно, что МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд.

Подробнее по теме — в материале RT.