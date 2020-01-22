Зеленский встретился с главой МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский на полях экономического форума в Давосе встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой.

«Мы провели очень конструктивную беседу с президентом Зеленским. Мы обсудили прогресс, достигнутый в проведении судебной реформы, а также необходимые оставшиеся шаги, которые необходимо предпринять для того, чтобы программа помощи Украине была передана совету директоров МВФ», — заявила Георгиева.

Видео встречи опубликовано в Facebook офиса президента Украины.

Ранее министр финансов Украины Оксана Маркарова допустила возможность прекращения сотрудничества с Международным валютным фондом.