Зеленский встретился с главой МВФ
- Reuters
«Мы провели очень конструктивную беседу с президентом Зеленским. Мы обсудили прогресс, достигнутый в проведении судебной реформы, а также необходимые оставшиеся шаги, которые необходимо предпринять для того, чтобы программа помощи Украине была передана совету директоров МВФ», — заявила Георгиева.
Видео встречи опубликовано в Facebook офиса президента Украины.
Ранее министр финансов Украины Оксана Маркарова допустила возможность прекращения сотрудничества с Международным валютным фондом.