Зеленский встретился с главой МВФ

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Президент Украины Владимир Зеленский на полях экономического форума в Давосе встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой.
Зеленский встретился с главой МВФ
  • Reuters

«Мы провели очень конструктивную беседу с президентом Зеленским. Мы обсудили прогресс, достигнутый в проведении судебной реформы, а также необходимые оставшиеся шаги, которые необходимо предпринять для того, чтобы программа помощи Украине была передана совету директоров МВФ», — заявила Георгиева.

Видео встречи опубликовано в Facebook офиса президента Украины.

Ранее министр финансов Украины Оксана Маркарова допустила возможность прекращения сотрудничества с Международным валютным фондом.

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