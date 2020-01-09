На Украине объявлен траур в связи с крушением самолёта в Тегеране

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Президент Украины Владимир Зеленский объявил 9 января днём траура на Украине в связи с крушением украинского самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Тегеране.

«Зеленский постановил объявить 9 января 2020 года днём траура в связи с трагедией, которая произошла 8 января в результате катастрофы пассажирского самолёта авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Тегеране (Иран)», — говорится в сообщении пресс-службы на сайте украинского лидера.

Отмечается, что флаги будут приспущены, развлекательные мероприятия отменены.

Также уточняется, что на борту упавшего возле аэропорта Тегерана самолёта находились «11 граждан Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа), 63 — Канады, 82 — Ирана, 3 — Германии, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, 3 — Великобритании».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провёл рабочее совещание по вопросам, связанным с крушением украинского самолёта в Тегеране.

Также директор департамента коммуникации МВД Украины Артём Шевченко заявил, что причины крушения самолёта будет устанавливать Иран.

Отмечалось, что на борту Boeing 737 украинской авиакомпании находились 177 человекникто не выжил.

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