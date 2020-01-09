Туркменистан выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране

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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил соболезнования президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с крушением украинского самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Тегеране.

Об этом информирует Государственное информационное агентство Туркменистана.

«От имени народа и правительства страны, а также от себя лично президент Туркменистана передал слова сопереживания и поддержки родным и близким погибших», — говорится в сообщении.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский объявил 9 января днём траура в стране в связи с крушением украинского самолёта в Тегеране, на борту которого находились 176 человек.

Boeing 737 украинской авиакомпании разбился 8 января вскоре после вылета из тегеранского аэропорта. Отмечалось, что никто из тех, кто находился на борту, не выжил.

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