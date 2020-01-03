На Украине завершили расследование драки Ляшко с соратником Зеленского
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.
«По результатам досудебного расследования процессуальным прокурором в уголовном производстве собранные доказательства признаны достаточными для составления обвинительного акта, и в соответствии с требованиями ст. 290 УПК Украины сторонам предоставлена возможность ознакомиться с материалами уголовного производства», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, если Ляшко признают виновным в преступлении, то ему грозит наказание до семи лет лишения свободы.
В ноябре полиция Киевской области открыла уголовное производство по факту драки Ляшко и Геруса.
Позднее Бориспольский горрайонный суд принял решение отпустить на поруки Ляшко в рамках данного дела.