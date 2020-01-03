На Украине завершили расследование драки Ляшко с соратником Зеленского

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Бориспольская местная прокуратура завершила досудебное расследование по факту драки между лидером Радикальной партии Олегом Ляшко и депутатом Рады Андреем Герусом, представляющим партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».
На Украине завершили расследование драки Ляшко с соратником Зеленского
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

«По результатам досудебного расследования процессуальным прокурором в уголовном производстве собранные доказательства признаны достаточными для составления обвинительного акта, и в соответствии с требованиями ст. 290 УПК Украины сторонам предоставлена возможность ознакомиться с материалами уголовного производства», — говорится в сообщении. 

По данным ведомства, если Ляшко признают виновным в преступлении, то ему грозит наказание до семи лет лишения свободы.

В ноябре полиция Киевской области открыла уголовное производство по факту драки Ляшко и Геруса.

Позднее Бориспольский горрайонный суд принял решение отпустить на поруки Ляшко в рамках данного дела.

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