На Украине завершили расследование драки Ляшко с соратником Зеленского

Бориспольская местная прокуратура завершила досудебное расследование по факту драки между лидером Радикальной партии Олегом Ляшко и депутатом Рады Андреем Герусом, представляющим партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

«По результатам досудебного расследования процессуальным прокурором в уголовном производстве собранные доказательства признаны достаточными для составления обвинительного акта, и в соответствии с требованиями ст. 290 УПК Украины сторонам предоставлена возможность ознакомиться с материалами уголовного производства», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, если Ляшко признают виновным в преступлении, то ему грозит наказание до семи лет лишения свободы.

В ноябре полиция Киевской области открыла уголовное производство по факту драки Ляшко и Геруса.

Позднее Бориспольский горрайонный суд принял решение отпустить на поруки Ляшко в рамках данного дела.