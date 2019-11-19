В Киеве суд отпустил на поруки Ляшко

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Бориспольский горрайонный суд принял решение отпустить на поруки лидера украинской Радикальной партии Олега Ляшко в рамках дела о его драке с депутатом Рады Андреем Герусом, представляющим партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».
В Киеве суд отпустил на поруки Ляшко
  • РИА Новости

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

Отмечается, что прокуратура настаивала на взятии политика под стражу. Она аргументировала это тем, что Ляшко может оказать давление на свидетелей и следствие, пользуясь своими связями, а также может покинуть Украину.

Уточняется, что его взяли на поруки три депутата: Михаил Волынец, Виктория Сюмар и Валентин Наливайченко.

Ранее Ляшко получил от прокурора уведомление о подозрении за драку с Герусом. Соответствующее уголовное производство украинская полиция возбудила 7 ноября.

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