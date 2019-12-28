В ДНР рассчитывают на соблюдение Киевом перемирия в Донбассе
- РИА Новости
«Остаётся надеяться, что хотя бы с 1 января наступающего года украинская сторона наконец-то начнёт выполнять взятые на себя обязательства по соблюдению полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, как и дополнительные меры его контроля», — приводит Донецкое агентство новостей сообщение СЦКК.
Ранее полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что стороны конфликта в Донбассе поддержали продление режима прекращения огня.