Кабмин Украины одобрил мировое соглашение с «Газпромом»

Правительство Украины одобрило подписание мирового соглашения с российской компанией «Газпром».

«Одобрить проект мирового соглашения по иску ПАО «Газпром» к государству Украина, которое рассматривается арбитражным судом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ», — говорится в распоряжении на сайте кабмина страны.

Ранее сообщалось, что российская и украинские делегации продолжают в Вене переговоры по газу, начавшиеся в четверг, 26 декабря.

27 декабря «Газпром» сообщил, что выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража в рамках урегулирования спора о транзите газа.

В «Нафтогазе» подтвердили получение средств, заявив о продолжении переговоров сторон об условиях дальнейшего сотрудничества после завершения действующего контракта на поставку газа 1 января 2020 года.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал получение «Нафтогазом» от «Газпрома» $2,9 млрд компенсации большой победой Украины.