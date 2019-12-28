Кабмин Украины одобрил мировое соглашение с «Газпромом»

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Правительство Украины одобрило подписание мирового соглашения с российской компанией «Газпром».
Кабмин Украины одобрил мировое соглашение с «Газпромом»
  • РИА Новости

«Одобрить проект мирового соглашения по иску ПАО «Газпром» к государству Украина, которое рассматривается арбитражным судом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ», — говорится в распоряжении на сайте кабмина страны.

Ранее сообщалось, что российская и украинские делегации продолжают в Вене переговоры по газу, начавшиеся в четверг, 26 декабря.

27 декабря «Газпром» сообщил, что выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража в рамках урегулирования спора о транзите газа. 

В «Нафтогазе» подтвердили получение средств, заявив о продолжении переговоров сторон об условиях дальнейшего сотрудничества после завершения действующего контракта на поставку газа 1 января 2020 года.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал получение «Нафтогазом» от «Газпрома» $2,9 млрд компенсации большой победой Украины.

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