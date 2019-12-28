В Госдуме оценили слова главы МИД Украины о «Северном потоке — 2»

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Кирилл Горшенин, Ангелина Шурпина
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, который предупредил Германию об энергетической зависимости от России из-за реализации газопровода «Северный поток — 2».
В Госдуме оценили слова главы МИД Украины о «Северном потоке — 2»
  • РИА Новости

«К сожалению, наши украинские друзья всё время говорят об одном и том же. Надо понимать, что за долгие десятилетия никогда не было сбоев в поставках газа из России в Европу. Поэтому глупо говорить о какой-то энергетической зависимости. Это неактуально, об этом говорилось десятки раз, и это никогда не подтверждалось», — заявил парламентарий.

Ананских подчеркнул, что в ситуации с текущими энергопоставками российский газ является наиболее выгодным решением для стран Европы.

«Он (российский газ. — RT) самый дешёвый и выгодный для европейских потребителей... А украинским товарищам надо заняться реальными вещами для улучшения жизни украинцев, а не думать о жизни европейцев», — добавил депутат.

Ранее Пристайко заявил, что Германия строит газопровод «Северный поток — 2», чтобы сделать себя независимой от поставок газа через Украину, которая «гарантирует поставки газа по своим трубопроводам».

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