МИА «Россия сегодня» призвало Эстонию отменить санкции против Sputnik

МИА «Россия сегодня» подало в Департамент полиции и погранохраны Эстонии ходатайство о проверке оснований для применения санкций в отношении Sputnik и о пересмотре решения, которое может повлечь уголовное преследование сотрудников агентства в Таллине.

Об этом информирует РИА Новости.

Как сообщила представитель агентства в Эстонии Елена Черышева, в обращении указано, что санкции Евросоюза против генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва не могут по закону применяться к журналистам агентства.

Подчёркивается, что МИА «Россия сегодня» не входит в санкционный перечень ЕС, хотя в нём и значится гендиректор агентства Дмитрий Киселёв.

«Бесспорным является тот факт, что средства и ресурсы, которые принадлежат унитарному предприятию России, не принадлежат Дмитрию Киселёву», — говорится в документе.

Уточняется, что всё имущество, доход и прибыль агентства являются федеральной собственностью, гендиректора на должность назначает президент России, решение ключевых вопросов предполагает согласование или утверждение Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям.

Также в обращении агентства указано, что его сотрудники уже заключили трудовые договоры с МИА «Россия сегодня» и обязательство не заключать договоры в дальнейшем «не является уместным».

«Письмо от RAB (Бюро информации об отмывании денег. — RT) можно трактовать таким образом, что работники должны прекратить трудовые договоры, однако соответствующее обязательство не предусмотрено ни в одном правовом акте», — отмечается в ходатайстве.

Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что в Еврокомиссии действия Эстонии в отношении Sputnik назвали уместными.

Он отметил, что финансовые ограничения в отношении Sputnik на территории Эстонии введены из-за «влияния на деятельность агентства» находящегося под европейскими санкциями Киселёва.

18 декабря стало известно о получении сотрудниками Sputnik Эстония от эстонских правоохранительных служб писем с угрозами уголовного преследования, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с МИА «Россия сегодня».

Руководитель бюро информации по отмыванию денег Департамента полиции и погранохраны Эстонии Мадис Рейманд обосновал угрозы в адрес журналистов Sputnik санкциями ЕС против Киселёва.