Около тысячи человек работают на месте авиакатастрофы в Алма-Ате

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Почти тысяча человек работают на месте крушения пассажирского самолёта в Алма-Ате, в результате которого погибли 14 человек и ещё 35 пострадали, передаёт пресс-служба МВД Казахстана.
Около тысячи человек работают на месте авиакатастрофы в Алма-Ате
  • РИА Новости
  • © Комитет по ЧС МВД Казахстана

«Всего задействовано 976 человек и 70 единиц техники, 33 бригады скорой медицинской помощи. Работает оперативно-следственная группа, территория оцеплена», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Отмечается, что работы на месте инцидента продолжаются.

Как информирует МВД, на данный момент установлены личности семи погибших.

Ранее сообщалось, что пострадавшие при крушении находятся в крайне тяжёлом состоянии.

В пятницу, 27 декабря, рейс авиакомпании BEK AIR при взлёте потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. При авиакатастрофе погибли 14 человек, ещё 35 пострадали.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования близким погибших и пообещал, что все виновные понесут наказание.

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