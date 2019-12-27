Пострадавшие в авиакатастрофе в Алма-Ате находятся в тяжёлом состоянии

Пострадавшие в результате крушения пассажирского самолёта в Алма-Ате находятся в крайне тяжёлом состоянии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию города.

Отмечается, что в ГКБ №4 доставлены 17 пациентов в крайне тяжёлом состоянии, ещё пять — в Алматинскую многопрофильную клиническую больницу.

Среди пострадавших восемь детей, они находятся в сознании.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате крушения пассажирского самолёта возросло до 14.

Рейс авиакомпании BEK AIR при взлёте потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.