Число жертв крушения самолёта в Казахстане увеличилось до 14 человек

Пострадавшие в авиакатастрофе в Алма-Ате находятся в тяжёлом состоянии

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Пострадавшие в результате крушения пассажирского самолёта в Алма-Ате находятся в крайне тяжёлом состоянии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию города.

Отмечается, что в ГКБ №4 доставлены 17 пациентов в крайне тяжёлом состоянии, ещё пять — в Алматинскую многопрофильную клиническую больницу.

Среди пострадавших восемь детей, они находятся в сознании.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате крушения пассажирского самолёта возросло до 14.

Рейс авиакомпании BEK AIR при взлёте потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.

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