Пострадавшие в авиакатастрофе в Алма-Ате находятся в тяжёлом состоянии
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию города.
Отмечается, что в ГКБ №4 доставлены 17 пациентов в крайне тяжёлом состоянии, ещё пять — в Алматинскую многопрофильную клиническую больницу.
Среди пострадавших восемь детей, они находятся в сознании.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате крушения пассажирского самолёта возросло до 14.
Рейс авиакомпании BEK AIR при взлёте потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.