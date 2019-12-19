В Киеве проходит митинг против открытия рынка земли
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Трансляцию акции протеста ведёт телеканал «112 Украина».
Среди участников митинга — националисты, аграрии, шахтёры и представители различных общественных организаций.
Отмечается, что люди призывают не только не допустить продажу земли, но и выплатить долги по зарплатам украинским шахтёрам.
Ранее депутаты Рады устроили драку после заседания аграрного комитета по законопроекту об открытии рынка сельскохозяйственных земель.
В ноябре 240 депутатов поддержали законопроект о разрешении продажи сельхозземель украинским гражданам и юрлицам, а также некоторым иностранным лицам или компаниям, арендующим их на протяжении как минимум трёх лет.
Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с НСН рассказал, для чего принят данный законопроект.