В Киеве проходит митинг против открытия рынка земли

Возле здания Верховной рады Украины проходит митинг против открытия рынка земли сельскохозяйственного назначения.

Трансляцию акции протеста ведёт телеканал «112 Украина».

Среди участников митинга — националисты, аграрии, шахтёры и представители различных общественных организаций.

Отмечается, что люди призывают не только не допустить продажу земли, но и выплатить долги по зарплатам украинским шахтёрам.

Ранее депутаты Рады устроили драку после заседания аграрного комитета по законопроекту об открытии рынка сельскохозяйственных земель.

В ноябре 240 депутатов поддержали законопроект о разрешении продажи сельхозземель украинским гражданам и юрлицам, а также некоторым иностранным лицам или компаниям, арендующим их на протяжении как минимум трёх лет.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с НСН рассказал, для чего принят данный законопроект.