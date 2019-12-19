На территории украинской школы нашли почти 350 взрывоопасных предметов

В селе Великий Дальник Беляевского района Одесской области спасатели обнаружили 346 взрывоопасных предметов времён Второй мировой войны на территории школы.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

«18 декабря взрывоопасные предметы были изъяты, транспортированы специальными средствами в заранее определённое место и уничтожены путём подрыва», — говорится в заявлении.

Отмечается, что всего спасатели обнаружили 271 артиллерийский снаряд калибром 45 мм, 21 ручную гранату и 54 взрывателя.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе обнаружили склад с почти сотней боеприпасов времён Второй мировой войны.

В октябре портал Novostivolgograda.ru сообщал, что во время земляных работ в жилом квартале на западе Волгограда был найден снаряд времён Великой Отечественной войны.