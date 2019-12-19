На территории украинской школы нашли почти 350 взрывоопасных предметов

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В селе Великий Дальник Беляевского района Одесской области спасатели обнаружили 346 взрывоопасных предметов времён Второй мировой войны на территории школы.
На территории украинской школы нашли почти 350 взрывоопасных предметов
  • © dsns.gov.ua

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

«18 декабря взрывоопасные предметы были изъяты, транспортированы специальными средствами в заранее определённое место и уничтожены путём подрыва», — говорится в заявлении.

Отмечается, что всего спасатели обнаружили 271 артиллерийский снаряд калибром 45 мм, 21 ручную гранату и 54 взрывателя.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе обнаружили склад с почти сотней боеприпасов времён Второй мировой войны.

В октябре портал Novostivolgograda.ru сообщал, что во время земляных работ в жилом квартале на западе Волгограда был найден снаряд времён Великой Отечественной войны.

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