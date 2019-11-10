В Киеве нашли склад с боеприпасами времён Второй мировой войны

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе обнаружили склад с почти сотней боеприпасов времён Второй мировой войны. Он был найден около Шулявского моста.

Об этом Кличко написал на своей странице в Facebook.

«Опасная находка вблизи Шулявского путепровода в столице. Там коммунальщики, которые работали над заменой инженерных сетей, обнаружили склад с более чем сотней боеприпасов времён Второй мировой войны», — указал он.

По его словам, все снаряды были изъяты и вывезены на полигон для дальнейшего уничтожения.

Ранее портал Novostivolgograda.ru сообщал, что во время земляных работ в жилом квартале на западе Волгограда был найден снаряд времён Великой Отечественной войны.