В Киеве нашли склад с боеприпасами времён Второй мировой войны
Об этом Кличко написал на своей странице в Facebook.
«Опасная находка вблизи Шулявского путепровода в столице. Там коммунальщики, которые работали над заменой инженерных сетей, обнаружили склад с более чем сотней боеприпасов времён Второй мировой войны», — указал он.
По его словам, все снаряды были изъяты и вывезены на полигон для дальнейшего уничтожения.
Ранее портал Novostivolgograda.ru сообщал, что во время земляных работ в жилом квартале на западе Волгограда был найден снаряд времён Великой Отечественной войны.