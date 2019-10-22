В Волгограде обезвредили снаряд времён Великой Отечественной войны

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Во время земляных работ в жилом квартале на западе Волгограда нашли снаряд времён Великой Отечественной войны, сообщает Novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
В Волгограде обезвредили снаряд времён Великой Отечественной войны
  • © пресс-служба ЮВО

Заявку на обезвреживание боеприпаса областной военкомат направил в мотострелковое соединение ЮВО.

Специалисты группы разминирования классифицировали боеприпас как 100-миллиметровый артиллерийский снаряд к противотанковой пушке. Его доставили на полигон и ликвидировали.

С начала 2019 года в регионе обезвредили около двух тысяч боеприпасов различного калибра.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что сапёры отдельного морского инженерного полка Черноморского флота обезвредили за месяц более четырёх тысяч боеприпасов времён войны.

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