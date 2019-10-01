Сапёры ЧФ обезвредили за месяц более четырёх тысяч боеприпасов времён войны

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Сапёры отдельного морского инженерного полка Черноморского флота обезвредили за месяц более четырёх тысяч боеприпасов времён Великой Отечественной войны, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения ЧФ Алексея Рулёва.
Сапёры ЧФ обезвредили за месяц более четырёх тысяч боеприпасов времён войны
  • РИА Новости

«Среди опасных находок — 22 единицы артиллерийских снарядов, 323 миномётные мины, 164 ручные гранаты и более 4000 патронов различного калибра», — заявил он.

По его словам, работы по обезвреживанию проводились по заявкам военных комиссариатов муниципальных образований.

Подрывной площадкой для ликвидации снарядов послужил специальный полигон боевой подготовки ЧФ.

Ранее интернет-издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининградской области обезвредили 15 боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

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