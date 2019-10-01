Сапёры ЧФ обезвредили за месяц более четырёх тысяч боеприпасов времён войны
- РИА Новости
«Среди опасных находок — 22 единицы артиллерийских снарядов, 323 миномётные мины, 164 ручные гранаты и более 4000 патронов различного калибра», — заявил он.
По его словам, работы по обезвреживанию проводились по заявкам военных комиссариатов муниципальных образований.
Подрывной площадкой для ликвидации снарядов послужил специальный полигон боевой подготовки ЧФ.
Ранее интернет-издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининградской области обезвредили 15 боеприпасов времён Великой Отечественной войны.