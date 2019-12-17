Зеленский прокомментировал протестные акции в Киеве

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Президент Украины Владимир Зеленский осудил протестные акции у Верховной рады в Киеве, а также напомнил о недопустимости нарушения закона при проведении манифестаций.
Зеленский прокомментировал протестные акции в Киеве
  • Reuters

«Дискуссии о законодательных инициативах не должны нарушать закон. Я уважаю мнение украинцев, в течение нескольких месяцев мы слушаем предложения по реформам. Однако на митинге по закону о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги. Из-за них пострадали и митингующие, и полицейские», — написал он в Telegram. 

Зеленский отметил, что каждый гражданин имеет право на мирное собрание и высказывание своего мнения. Однако, напомнил лидер Украины, человек должен нести ответственность, если из-за его действий пострадали другие.

«Власть, как и обещала, вносит между первым и вторым чтением поправки в закон о земле на основе обсуждений с украинцами. Мы прислушиваемся к людям», — добавил Зеленский.

Ранее стало известно, что во время столкновений возле здания Верховной рады Украины пострадали 17 сотрудников правоохранительных органов, задержаны 26 нарушителей правопорядка.

Беспорядки начались после того, как участники акции протеста в Киеве попытались установить на проезжей части на улице Грушевского военную палатку.

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