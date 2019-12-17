В ходе столкновений возле Рады пострадали 17 полицейских
- Reuters
Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.
«На данном этапе у нас 17 пострадавших правоохранителей, двое из них находятся в медицинских заведениях, и 26 задержанных правонарушителей», — сообщил он.
Ранее сообщалось о двух пострадавших полицейских.
Столкновения начались после того, как участники акции протеста в Киеве попытались установить на проезжей части на улице Грушевского военную палатку.