В Киеве двое полицейских пострадали при столкновениях с протестующими

В Киеве в результате столкновений с протестующими возле здания Верховной рады Украины пострадали несколько полицейских, их госпитализировали. Об этом говорится в сообщении киевской полиции в Facebook.

По данным правоохранителей, участники акции пытались установить на проезжей части на улице Грушевского военную палатку.

Полицейские пытались помешать гражданам, но те начали их толкать, в результате чего произошла потасовка.

«По предварительным данным, в результате конфликтной ситуации телесные повреждения получили двое полицейских», — указано в сообщении.

Одного активного участника событий задержали и доставили в отдел полиции.

Как сообщает ТАСС, украинская полиция в настоящее время приступила к разгону протестующих. Участники акции протеста разбирают брусчатку и бросают камни и бутылки в правоохранителей.

Ранее в Киеве произошли столкновения между протестующими и полицией.