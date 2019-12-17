В Киеве двое полицейских пострадали при столкновениях с протестующими

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В Киеве в результате столкновений с протестующими возле здания Верховной рады Украины пострадали несколько полицейских, их госпитализировали. Об этом говорится в сообщении киевской полиции в Facebook.
В Киеве двое полицейских пострадали при столкновениях с протестующими
  • Reuters

По данным правоохранителей, участники акции пытались установить на проезжей части на улице Грушевского военную палатку.

Полицейские пытались помешать гражданам, но те начали их толкать, в результате чего произошла потасовка. 

«По предварительным данным, в результате конфликтной ситуации телесные повреждения получили двое полицейских», — указано в сообщении.

Одного активного участника событий задержали и доставили в отдел полиции.

Как сообщает ТАСС, украинская полиция в настоящее время приступила к разгону протестующих. Участники акции протеста разбирают брусчатку и бросают камни и бутылки в правоохранителей.

Ранее в Киеве произошли столкновения между протестующими и полицией.

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