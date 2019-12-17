В Киеве произошли столкновения между протестующими и полицией
- Reuters
Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
По его данным, на улице Грушевского «по сути происходит силовое противостояние».
Правоохранители предпринимают попытки прижать участников митинга к стене. На месте применён слезоточивый газ. Протестующие бросают деревянные предметы, камни и бутылки.
Как уточняют украинские СМИ, столкновения произошли между полицией и националистами из-за запрета установить палатки.
9 декабря в Киеве около 800 человек пришли на митинг у офиса президента Украины Владимира Зеленского.