В Киеве произошли столкновения между протестующими и полицией

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В украинской столице возле здания Верховой рады участники митинга против законопроекта о продаже земли устроили столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. 
В Киеве произошли столкновения между протестующими и полицией
  • Reuters

Об этом сообщает телеканал «112 Украина»

По его данным, на улице Грушевского «по сути происходит силовое противостояние».

Правоохранители предпринимают попытки прижать участников митинга к стене. На месте применён слезоточивый газ. Протестующие бросают деревянные предметы, камни и бутылки.

Как уточняют украинские СМИ, столкновения произошли между полицией и националистами из-за запрета установить палатки.

9 декабря в Киеве около 800 человек пришли на митинг у офиса президента Украины Владимира Зеленского.

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