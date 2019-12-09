В Киеве около 800 человек пришли на митинг у офиса Зеленского

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В Киеве порядка 800 человек участвуют в митинге возле офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом информирует пресс-служба полиции украинской столицы в Facebook.
В Киеве около 800 человек пришли на митинг у офиса Зеленского
  • Reuters

«Сейчас в мероприятиях принимают участие около 800 человек. В настоящее время ситуация спокойная, нарушений общественного порядка не зафиксировано», — заявили в пресс-службе.

Также в полиции заявили, что правоохранители «второй день продолжают нести службу по обеспечению общественной безопасности и правопорядка во время акций возле офиса президента Украины».

Ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что 8 декабря в Киеве на Майдане Незалежности пройдёт митинг в преддверии нормандского саммита в Париже.

По его словам, целью «протестного вече» является сигнал для России, Франции и Германии, что на Украине «не выйдут за красные линии».

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