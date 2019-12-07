Порошенко назвал цель митинга в Киеве 8 декабря

Бывший президент Украины Пётр Порошенко назвал цель запланированного на 8 декабря митинга на Майдане в Киеве в преддверии нормандского саммита в Париже.

«Вече, которое собирается на Майдане в 13:00 (14:00 мск. — RT) в воскресенье — это не протестное вече. Это вече поддержки Украины. Для того, чтобы Россия, Франция, Германия услышали — мы за эти «красные линии» не выйдем», — приводит его заявление во время телемарафона «Красные линии» Интерфакс-Украина.

При этом Порошенко выразил мнение, что отсутствие результатов по итогам нормандского саммита не станет для Украины катастрофой.

«Ничего страшного. Возвращайтесь на Украину, объединяйте нацию, стройте армию, стройте государство», — призвал он.

Ранее «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос» призвали украинцев выйти на митинг в Киеве накануне переговоров «нормандской четвёрки» 9 декабря.

Порошенко также посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому избегать встречи «с глазу на глаз» с российским президентом Владимиром Путиным на предстоящем саммите в нормандском формате.