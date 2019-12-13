Сайт «Миротворец» будет вносить в свою базу журналистов российских СМИ

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Украинский сайт «Миротворец» сообщил, что будет вносить в свою базу журналистов семи российских телеканалов «по умолчанию».
Сайт «Миротворец» будет вносить в свою базу журналистов российских СМИ
  • © commons.wikimedia.org

Как указал украинский ресурс на своей странице в Twitter, «без суда и следствия» в чёрные списки будут попадать журналисты Первого канала, телеканалов «Россия 1», «Россия 24», «НТВ-Мир», «Звезда», Life и RT.

Ранее украинский сайт «Миротворец» сообщил, что внесёт в чёрный список приехавших в Киев журналистов российского телеканала «Звезда».

10 декабря данный украинский ресурс сообщил об остановке работы своих серверов.

В ноябре глава комитета Верховной рады по свободе слова Нестор Шуфрич попросил Службу безопасности Украины проверить деятельность сайта «Миротворец».

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