Сайт «Миротворец» сообщил об остановке работы серверов
- Pixabay
Об этом говорится на самом сайте.
«Сегодня, 10.12.2019, в 18:00 (19:00 мск)... мы полностью останавливаем серверы «Миротворца», а именно: сайт myrotvorets.center и все его зеркала», — говорится в заявлении.
Уточняется, что доступ к данным ресурса временно будут иметь только отдельные категории пользователей.
Ранее глава комитета Верховной рады по свободе слова Нестор Шуфрич попросил Службу безопасности Украины проверить деятельность сайта «Миротворец».
В октябре заместитель председателя мониторинговой миссии ООН по Украине Бенджамин Моро заявил, что депутаты Рады должны инициировать закрытие сайта «Миротворец».