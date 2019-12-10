Сайт «Миротворец» сообщил об остановке работы серверов

Украинский сайт «Миротворец» сообщил об остановке работы своих серверов.

Об этом говорится на самом сайте.

«Сегодня, 10​​​.12.2019, в 18:00 (19:00 мск)... мы полностью останавливаем серверы «Миротворца», а именно: сайт myrotvorets.center и все его зеркала», — говорится в заявлении.

Уточняется, что доступ к данным ресурса временно будут иметь только отдельные категории пользователей.

Ранее глава комитета Верховной рады по свободе слова Нестор Шуфрич попросил Службу безопасности Украины проверить деятельность сайта «Миротворец».

В октябре заместитель председателя мониторинговой миссии ООН по Украине Бенджамин Моро заявил, что депутаты Рады должны инициировать закрытие сайта «Миротворец».