В ООН потребовали от Киева закрыть сайт «Миротворец»

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Заместитель председателя мониторинговой миссии ООН по Украине Бенджамин Моро заявил, что депутаты Верховной рады должны инициировать закрытие сайта «Миротворец».
В ООН потребовали от Киева закрыть сайт «Миротворец»
  • Reuters

Об этом, как передают «Украинские новости», Моро сказал в ходе заседания комитета Рады по свободе слова.

«Как вы знаете, сайт имеет личные данные лиц, включая журналистов, что нарушает национальное законодательство и международные нормы. Те, чьи данные размещены на сайте, обозначаются как террористы, сепаратисты и предатели», — заявил он.

Моро добавил, что в Мариуполе убили человека, чьи данные были опубликованы на сайте «Миротворец».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если создатели «Миротворца» нарушили законодательство, то он готов подключиться к ситуации с работой сайта.

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