Зеленский оценил ситуацию со скандальным сайтом «Миротворец»
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Трансляцию пресс-марафона с Зеленским вёл телеканал «112 Украина».
Зеленский ответил на вопрос журналистов, будет ли закрыт сайт «Миротворец». Он отметил, что в базу сайта ранее внесли его жену Елену Зеленскую.
«Я как президент не могу открывать или закрывать сайты. Если там была моя жена, вы же понимаете моё отношение? Но я должен понимать, что если там нарушено законодательство, если там, как было с некоторыми другими сайтами, есть терроризм или что-то другое, тогда ок, готов включаться», — заявил он.
Также он сказал, что не знает, кто является владельцем сайта. Зеленский добавил, что экс-депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко заявил ему, что уже не имеет отношения к этому сайту.