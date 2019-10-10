Зеленский оценил ситуацию со скандальным сайтом «Миротворец»

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в качестве главы государства не имеет права вмешиваться в ситуацию с сайтами или СМИ, но если создатели «Миротворца» нарушили законодательство, то он готов подключиться к этому вопросу.
Зеленский оценил ситуацию со скандальным сайтом «Миротворец»
  • ©president.gov.ua

Трансляцию пресс-марафона с Зеленским вёл телеканал «112 Украина».

Зеленский ответил на вопрос журналистов, будет ли закрыт сайт «Миротворец». Он отметил, что в базу сайта ранее внесли его жену Елену Зеленскую. 

«Я как президент не могу открывать или закрывать сайты. Если там была моя жена, вы же понимаете моё отношение? Но я должен понимать, что если там нарушено законодательство, если там, как было с некоторыми другими сайтами, есть терроризм или что-то другое, тогда ок, готов включаться», — заявил он. 

Также он сказал, что не знает, кто является владельцем сайта. Зеленский добавил, что экс-депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко заявил ему, что уже не имеет отношения к этому сайту.

Ранее Геращенко назначили на пост замглавы МВД Украины.

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