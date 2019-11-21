На Украине потребовали проверить деятельность сайта «Миротворец»

Глава комитета Верховной рады по свободе слова Нестор Шуфрич попросил Службу безопасности Украины проверить деятельность сайта «Миротворец».

«Стало известно, что на информационном ресурсе «Миротворец» содержатся персональные данные политических деятелей, народных депутатов Украины IX и прошлых созывов, журналистов, других лиц», — приводит текст документа телеканал «112 Украина».

Шуфрич указал, что сбор данных о физических лицах без их согласия на Украине допускается лишь в интересах национальной безопасности, а также защиты «прав человека или если обработка персональных данных является необходимостью для защиты его жизненно важных интересов».

«Прошу вас дать правовую оценку соответствующей ситуации, обеспечить объективную проверку деятельности сайта «Миротворец», в случае обнаружения нарушений принять необходимые меры. О результатах прошу проинформировать комитет», — написал Шуфрич.

В октябре заместитель председателя мониторинговой миссии ООН по Украине Бенджамин Моро заявил, что депутаты Верховной рады должны инициировать закрытие сайта «Миротворец».