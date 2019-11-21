На Украине потребовали проверить деятельность сайта «Миротворец»

Короткая ссылка
Глава комитета Верховной рады по свободе слова Нестор Шуфрич попросил Службу безопасности Украины проверить деятельность сайта «Миротворец».

«Стало известно, что на информационном ресурсе «Миротворец» содержатся персональные данные политических деятелей, народных депутатов Украины IX и прошлых созывов, журналистов, других лиц», — приводит текст документа телеканал «112 Украина».

Шуфрич указал, что сбор данных о физических лицах без их согласия на Украине допускается лишь в интересах национальной безопасности, а также защиты «прав человека или если обработка персональных данных является необходимостью для защиты его жизненно важных интересов».

«Прошу вас дать правовую оценку соответствующей ситуации, обеспечить объективную проверку деятельности сайта «Миротворец», в случае обнаружения нарушений принять необходимые меры. О результатах прошу проинформировать комитет», — написал Шуфрич.

В октябре заместитель председателя мониторинговой миссии ООН по Украине Бенджамин Моро заявил, что депутаты Верховной рады должны инициировать закрытие сайта «Миротворец».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить