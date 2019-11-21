На Украине потребовали проверить деятельность сайта «Миротворец»
«Стало известно, что на информационном ресурсе «Миротворец» содержатся персональные данные политических деятелей, народных депутатов Украины IX и прошлых созывов, журналистов, других лиц», — приводит текст документа телеканал «112 Украина».
Шуфрич указал, что сбор данных о физических лицах без их согласия на Украине допускается лишь в интересах национальной безопасности, а также защиты «прав человека или если обработка персональных данных является необходимостью для защиты его жизненно важных интересов».
«Прошу вас дать правовую оценку соответствующей ситуации, обеспечить объективную проверку деятельности сайта «Миротворец», в случае обнаружения нарушений принять необходимые меры. О результатах прошу проинформировать комитет», — написал Шуфрич.
В октябре заместитель председателя мониторинговой миссии ООН по Украине Бенджамин Моро заявил, что депутаты Верховной рады должны инициировать закрытие сайта «Миротворец».