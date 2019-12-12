Сайт «Миротворец» добавит в свою базу журналистов телеканала «Звезда»
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«Только что получили достоверную информацию о том, что их приезд (журналистов телеканала «Звезда». — RT) — часть информационной спецоперации», — говорится в сообщении в Twitter.
ПРИЕХАВШИЕ В КИЕВ ЗВЕЗДУНЫ БУДУТ ВНЕСЕНЫ В ЧИСТИЛИЩЕ— ℳγr🌐tvorets.center 🇺🇦 (@myrotvorets_) December 12, 2019
Только что получили достоверную информацию о том, что их приезд - часть информационной спецоперации. Хотя, это и так было понятно.
Просто внести их в Чистилище без подтверждающих фактов мы не могли. pic.twitter.com/vGw72gMX9v
Ранее «Миротворец» сообщил об остановке работы своих серверов.
В ноябре глава комитета Верховной рады по свободе слова Нестор Шуфрич попросил Службу безопасности Украины проверить деятельность сайта «Миротворец».