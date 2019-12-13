Зеленский оценил прекращение показа сериала «Слуга народа» на ТНТ

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Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал прекращение показа сериала «Слуга народа» с его участием на российском телеканале ТНТ.
Зеленский оценил прекращение показа сериала «Слуга народа» на ТНТ
  • ©president.gov.ua

«Очень жалею (что сняли с эфира. — RT), потому что это одна из стратегий. Знаете, у кого-то есть ядерное оружие, а у кого-то — «Слуга народа», — пошутил глава государства в эфире телеканала «1 + 1».

По его словам, в 2012 году шведская компания приобрела права на сериал у студии «Квартал 95».

«Я был очень удивлён, что телеканал ТНТ взял права у шведской компании», — добавил он.

Ранее телеканал ТНТ сообщил, что не будет показывать сериал «Слуга народа» в эфире, назвав продуманным маркетинговым ходом показ его первых трёх серий.

В «Газпром-Медиа» прокомментировали ситуацию, выразив уверенность, что аудитория канала не обидится, поскольку это был «маркетинговый ход».

Как подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Кремль не имеет отношения к прекращению показа сериала.

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