В «Газпром-Медиа» прокомментировали ситуацию со «Слугой народа» на ТНТ
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«Зачем в эфир? Он изначально приобретался для платной платформы», — цитирует ТАСС Чернышенко.
Вместе с тем он выразил уверенность, что аудитория канала не обидится, поскольку это был «маркетинговый ход».
Ранее на ТНТ заявили, что не будут показывать «Слугу народа» в телеэфире, назвав продуманным маркетинговым ходом показ первых трёх серий сериала.
Также в пресс-службе телеканала обозначили, что это было сделано для усиления узнаваемости платформы среди аудитории, которая смотрит телевизор и интересуется премьерами.