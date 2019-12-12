В «Газпром-Медиа» прокомментировали ситуацию со «Слугой народа» на ТНТ

Телеканал ТНТ (входит в «Газпром-Медиа») не намерен возвращать в эфир сериал «Слуга народа», в котором главную роль сыграл Владимир Зеленский. Об этом сообщил журналистам глава холдинга Дмитрий Чернышенко.

«Зачем в эфир? Он изначально приобретался для платной платформы», — цитирует ТАСС Чернышенко.

Вместе с тем он выразил уверенность, что аудитория канала не обидится, поскольку это был «маркетинговый ход».

Ранее на ТНТ заявили, что не будут показывать «Слугу народа» в телеэфире, назвав продуманным маркетинговым ходом показ первых трёх серий сериала.

Также в пресс-службе телеканала обозначили, что это было сделано для усиления узнаваемости платформы среди аудитории, которая смотрит телевизор и интересуется премьерами.