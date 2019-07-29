Климкин заявил, что Меркель смотрела сериал «Слуга народа»

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель посмотрела несколько эпизодов сериала «Слуга народа», главную роль в котором исполнил глава государства Владимир Зеленский.
Климкин заявил, что Меркель смотрела сериал «Слуга народа»
  • © Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Я вам могу открыть тайну: когда стала ясна динамика рейтинга Зеленского, даже для канцлера Германии Ангелы Меркель её команда нарезала несколько эпизодов из сериала, чтобы она посмотрела», — цитирует его «Укринформ».

При этом Климкин не уточнил, о каких конкретно эпизодах идёт речь, добавив, что сериал посмотрели ещё «несколько министров иностранных дел» и впоследствии они спрашивали мнение дипломата по этому поводу. 

В «Слуге народа» Зеленский исполнил роль Василия Голобородько — принципиального президента, ведущего борьбу с коррупцией.

В мае украинский бизнесмен, владелец медиахолдинга «1+1» Игорь Коломойский заявил, что Борис Ложкин, глава администрации экс-президента страны Петра Порошенко, шантажировал его из-за сериала «Слуга народа».

Предприниматель утверждал, что, по словам Ложкина, «это нельзя показывать».

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